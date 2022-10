"Si no le hacen la cirugía se va a morir mi hermanito", dijo la hermana del adolescente electrocutado

Un accidente laboral suscitado el jueves, que terminó con un adolescente electrocutado y en terapia intensiva, sigue en investigación y el contratista de la obra no se ha hecho responsable de los gastos médicos de Wilber Apaza Cruz (17), así lo denuncian sus familiares, quienes piden ayuda económica para someterlo a una cirugía para salvarle la vida.

"Es mi único hermano varón, si no hay plata no lo van a operar me han dicho. Si no lo hacen la cirugía se va a morir mi hermanito", dijo entre lágrimas Marlene Ruz, hermana del afectado.