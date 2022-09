“Si me parezco, yo debería estar presa no mi hija”, dijo la madre de la joven sindicada del rapto de la bebé Daylin

La Paz

La familia de la joven de 22 años, estudiante de la carrera de enfermería manifestó que continuarán pidiendo su libertad, aseguran que ella es inocente.

La madre de la joven habría sido detenida en primera instancia, para ser investigada por el rapto del bebé Alex, sin embargo, tras absolverla de dicha investigación, fue su hija quien la recogió de celdas policiales, las autoridades asignadas al caso, le habrían tomado fotografías, y posteriormente la acusaron a ella.

La progenitora afirma que existen muchas irregularidades en el caso, y que buscan inculpar erróneamente a su hija, como en primera instancia ella fue detenida pide a las autoridades que sea ella la aprehendida y no su hija.

“Me dijeron a mí que yo me parezco, si yo me parezco, yo debería estar tras de esas rejas no mi hija”, manifestó la madre de la joven sindicada del secuestro de bebés.