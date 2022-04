Silala: Bolivia en la CIJ dice que tiene derecho a compensación y presenta argumentos de tres contrademandas

Cargando...

En el tercer día de alegatos orales por el caso Silala, el equipo jurídico internacional de Bolivia, presentó este martes en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, los argumentos de tres contrademandas planteadas contra Chile y señaló que el país tiene derecho a una compensación por el uso "arbitrario" que hizo el país vecino de esas aguas.

El abogado Mathias Forteau, parte del equipo de defensa boliviano, planteó que el país ha "sentido la necesidad de formular no solo varias demandas como respuesta a las reclamaciones de Chile, sino tres contrademandas" por su postura "cuestionable en ciertos aspectos".

"Por un lado, Chile no ve en las aguas del Silala más que un curso de agua natural, (pero) como resulta evidente, ha sido objeto de importantes obras, mecanismos de drenaje y canalización; y, por otro lado, Chile mantiene un concepto muy unilateralista de (sus supuestos) derechos relativos a las aguas del Silala y guarda silencio (…) respeto a los derechos de Bolivia", dijo.

Según Forteau, Bolivia sostiene que "tiene la soberanía sobre los canales artificiales y las instalaciones de drenaje en el Silala, que están situados sobre su territorio, y que tiene el derecho de decidir si los mismos deben mantenerse y de qué manera".

Indicó que la "primera contrademanda no tiene ninguna ambigüedad. Bolivia le pide a la Corte que diga (…) que posee la soberanía sobre los canales y demás infraestructuras situadas en su territorio, y que tiene el derecho de decidir" si mantiene esas instalaciones y de qué manera.

Esta contrademanda "no debería generar el mínimo problema" porque Chile, en sus escritos, reconoce que "Bolivia posee estos derechos soberanos y ha aceptado que tiene la propiedad de la infraestructura situada en su territorio".

También indicó que Chile busca condicionar el derecho de Bolivia a desmantelar los canales artificiales, por lo que le instó a aclarar su posición "en armonía a sus conclusiones finales".

"Tras haber observado que las instalaciones concernidas se sitúan exclusivamente en territorio boliviano, Chile ha indicado efectivamente que acepta que Bolivia tiene la propiedad de la infraestructura situada en su territorio, propiedad que, como indica Chile, se basa en el principio fundamental de la soberanía territorial", dijo el jurista francés.

Hizo énfasis en que Chile reconoce la soberanía que Bolivia tiene sobre los canales y los sistemas de drenaje artificiales del Silala, situados en su territorio, así como el derecho de decidir si los mismos deben mantenerse y de qué manera.

Se refirió al caso luego de que Chile planteara que una restauración de los humedales puede justificar un posible desmantelamiento de estas infraestructuras, incluso alienta a Bolivia a restaurar estas zonas.

"Chile reconoce, y sigo citando, que no tiene derecho de pedir a Bolivia que instale o que mantenga infraestructuras para su propio beneficio. Chile ha añadido en su réplica que la primera contrademanda no sería impugnada por Chile, de lo que cabe deducir, según Chile, que no existe diferendo alguno a este respecto y que en consecuencia esta demanda no tendría razón de ser (sic)", añadió.

El primero en intervenir en la sesión de hoy fue el abogado Rodman Bundy, parte del equipo jurídico de Bolivia. El jurista dijo que el país tiene derecho a una compensación que debe incluir el costo de mantenimiento de las canalizaciones, en caso de que Bolivia cambie de postura y desista de desmantelarlas.

"Teniendo presente que Chile no tiene derecho adquirido a continuar recibiendo el caudal de superficie potenciado por las canalizaciones en el supuesto de que Bolivia decida desmantelar las canalizaciones y Chile vuelva a su anterior posición, a efectos de que quiere que el caudal se mantenga, Bolivia declara que tiene derecho a compensación. Esto incluiría el costo de mantenimiento de las canalizaciones y el valor del caudal de superficie potenciado de las canalizaciones que por ello continuarían fluyendo hacia Chile", aseveró el abogado Bundy.