Silva niega que Gobierno procese o encarcele a personas que no cuenten con carnet de vacunación o que no se  hayan inmunizado

La mañana de este lunes el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, negó que el Gobierno vaya a procesar o meter a la cárcel a personas que no cuenten con su carnet de vacunación o que no se hayan inmunizado.

Silva recordó que la vacunación contra el coronavirus es voluntario por lo que no puede ser punitivo.

“Cuando es voluntario no puede haber una sanción punitiva porque es voluntario y si quieres te vacunas y si no quieres no lo haces y si no lo haces nadie te va procesar y nadie te va a imponer una pena de cárcel porque es voluntario”, dijo.

La autoridad dijo que el Decreto Supremo 4641 entra en vigencia el 1 de enero y establece que para ingresar a instituciones públicas, privadas o espacios públicos, se exigirá a toda persona mostrar su carnet de vacunación contra el coronavirus o su prueba PCR.

“Si te has vacunado tendrás tu carnet y si no lo has hecho voluntariamente entonces tendrás que presentar tu prueba PCR y si no tienes ambas entonces no entraras, esa es la sanción inmediata que se producirá con las personas que no cuenten con el carnet y no tengan su prueba PCR, ahí no hay ninguna persecución, ningún proceso, no hay ninguna pena privativa de 10 años”, reiteró.