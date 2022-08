Sin barandas de seguridad y gravas en las gradas, así está el edificio donde murió el Suboficial

Cochabamba, Bolivia

Este pasado lunes por la madrugada el Suboficial Eduardo Mamani, retornaba a su casa, en compañía de su esposa. Al llegar a la puerta de su departamento perdió el equilibrio y cayó del tercer piso, el hecho ocurrió en la zona de Villa Pagador.

Sobre el caso el abogado, Jimmy Almanza, señaló que la muerte del policía debería ser tipificada como homicidio culposo, que tiene un significado legal específico, y se refiere a cualquier muerte que se ha producido por medios ilícitos, ya sea causado por un acto intencional, imprudente o negligente de otra persona.

“Homicidio culposo” en el artículo 260 del Código Penal de Bolivia, se explica de la siguiente forma:

La familia y vecinos denunciaron que desde el 10 de agosto, una de las hijas del propietario del inmueble decidió comenzar con refacciones en el edificio, quitaron las barandas y dejaron escombros en las gradas y las familias que viven en anticrético quedaron afectadas.

Condiciones reales del edificio

La Familia del suboficial, quien falleció al caer de un tercer piso, pide justicia, exige la devolución del anticrético tras existir inseguridad en el lugar. La propietaria habría destrozado las gradas, quitado las barandas de seguridad y cortado los servicios básicos.

"Yo vivo en este edificio cuatro años, desde el mes de julio. La dueña nos quería desalojar de mil maneras y el viernes pasado puso gravas (material de construcción), para que no podamos colocar nuestros turriles con agua, además no hay luz, pero lo que sí hay es cámaras, lo primero que han colocado es eso. Como ellos viven en el primer piso no les interesa, nosotros nunca les hicimos nada. Desde que la hija del propietario vino se mostró agresiva, nunca tuvimos una buena relación", contó a esposa del uniformado, Hilda Huanaco.