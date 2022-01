Sinéad O'Connor es hospitalizada tras suicidio de su hijo: "No merezco vivir"

Cargando...

La cantante Sinéad O'Connor ingresó voluntariamente en un hospital, aunque ha tenido que ser escoltada por la policía, para tratar de superar el daño físico y emocional por la muerte de su hijo Shane, quien se quitó la vida la semana pasada a la edad de 17 años.

La presencia policial se explica con la naturaleza de los impactantes comentarios que ha venido publicando la artista en su cuenta de Twitter durante los últimos días.

Y es que la intérprete irlandesa ha dejado entrever varias veces, incluso en el mensaje más reciente con el que ha dado a conocer su estancia en el centro médico, que no desea seguir viviendo tras el último mazazo que le ha dado la vida.

I’ve decided to follow my son. There is no point living without him. Everything I touch, I ruin. I only stayed for him. And now he’s gone. I’ve destroyed my family. My kids don’t want to know me. I am a shit person. And you all only think I’m nice because I can sing. I’m not.

Traducción:

"Lo siento, no debería haber dicho nada de eso. Estoy con la policía y de camino al hospital. Siento haber molestado tanto. Me siento perdida sin mi hijo y me odio. El hospital me ayudará durante un tiempo, pero voy a encontrar a Shane. Esto es sólo un retraso"

Sinéad O'Connor, cantante

Hace unos días, en su perfil de la plataforma, se culpó una vez más sobre el fatídico destino de su hijo y subrayó que no merece "seguir viviendo".

"Soy un montón de m***da. No merezco seguir viviendo y todo el que me conoce estaría mucho mejor sin mí. Pido perdón por todo el daño que he causado. Nadie tiene la culpa de esto excepto yo. Nadie tiene la culpa de la muerte de Shane excepto yo.

"Mía, solo mía, y no quiero estar en un mundo sin mi Shane y sin el resto de mis hijos. No merezco vivir", es el desgarrador testimonio compartido por Sinéad.