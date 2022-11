"Sólo defendí mi puesto de venta, yo no estoy loca", aseguró la mujer que amenazó y pinchó llantas en la avenida Beijing

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Imágenes de una mujer pinchando las llantas de un motorizado y realizando amenazas con un cuchillo causaron indignación en la población, el hecho se registró este miércoles 16 de noviembre en la calle Cañada y Beijing, se trataría de una pelea entre vendedores de motorizados, en la autoventa.

La reacción violenta se debió a que en su puesto de venta habían varios vehículos estacionados, esta habría sido la situación que desencadenó la furiosa reacción. Con un cuchillo en mano, comenzó a reclamar porque se habían estacionado en "su espacio", esta situación fue saliendo de control cuando la mujer pinchó las llantas de cuatro autos, golpeó a una mujer embarazada de 5 meses, amenazó y persiguió a un hombre.

"Tú no sabes, ¿Con quién te has metido? ¡Te voy a sacar! ¡C... a vos te tengo hambre!", son los gritos que se escuchan. "¡Voy a volver a pinchar tus cuatro llantas! Esta pinchado, estoy viendo cómo voy a sacar, estoy sacando mi llave", es el audio que se escucha.

La Denuncia

Las víctimas indicaron que realizaban una protesta pacífica parqueando en el lugar, pero fueron amenazados. Luego de lo ocurrido presentaron una denuncia formal a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), esperaron alrededor de tres horas, y la denuncia sólo fue por amenazas.

"Estábamos protestando de manera pacífica, parqueando los autos sobre la avenida Cañada, entonces llegó esta señora toda sulfúrica, indicando que son sus puestos. La primera acción de esta señora fue agarrar un cuchillo, no preguntó, indagó o siquiera habló. Directamente fue donde su trabajadora, le pidió un cuchillo, y como se ve en los videos actúa toda sulfúrica, pinchando las llantas de los vehículos. Agredió a mi esposa, que tiene 5 meses de embarazo", indicó Mauricio Ovando.

Fueron tres personas que sentaron la denuncia contra la iracunda mujer, en instalaciones de la FELCC no tomaron en cuenta los daños en los motorizados, señalaron que eso es competencia de la Unidad de Tránsito, piden garantías porque temen que la agresora pueda asumir otras acciones.

"¡Que se haga algo! Por eso estamos haciendo la denuncia. Una persona no puede ir por la calle amenazando con un cuchillo, cuando algo no le parezca. Son cuatro vehículos pinchados, no podemos tener a una persona peligrosa, trabajando junto a nosotros", añadió Mauricio. "A mi me hizo corretear con el cuchillo, me dijo a vos te tengo ganas te voy a desfigurar la cara", contó otra de las víctimas, Marco Antonio Arce.

"Sólo defendí mi puesto de venta"

La mujer que fue captada en imágenes amenazando y pinchando las llantas de cuatro motorizados, remarcó que actúo de esa forma porque se vió amenazada, al ver que otras personas invadían su lugar de trabajo. "Quiero desmentir lo que hablaron de mi persona, yo no estoy loca", declaró a la Red Uno.

"El señor Marco Arce, me hostiga, son muchos años que me anda persiguiendo. Me culpa por la separación que tuvo con mi hermana, siempre ha sido un pega mujeres, le pegaba a mi hermana y a mí. Nos maltrataba. Marco Arce ha vendido mi puesto, a un vecino que tengo, el mismo que se encuentra a la vuelta, es un autoventero", aseguró.

Durante una entrevista con Notivisión indicó que su puesto de venta fue otorgado por su sindicato y al verse avasallada sólo trató de proteger su fuente de trabajo. "Me mandó a su esposa, que supuestamente está embarazada. Yo no le toqué ni un pelo, tengo un video de lo ocurrido".

"Me enfadé porque me invadieron, ingresaron a mi lugar de trabajo, incluso el garaje de donde saco mis autos. No podía sacar porque estaba todo bloqueado, cuando llegue la gente estaba acá riéndose, les dije retiren, levanten sus autos. Pinché las llantas en un momento de rabia, porque me estaban invadiendo mi lugar de trabajo, reaccioné. Cualquiera reaccionaría", relató.