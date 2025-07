“Solo iba a comprar cena”: Un hombre lucha por su vida tras ser atropellado

Un hombre se encuentra internado en terapia intensiva tras haber sido atropellado por una motocicleta que circulaba a alta velocidad, el pasado sábado por la noche, en inmediaciones del Segundo Anillo, cerca de la avenida Brasil.

De acuerdo con el testimonio de familiares, el hombre había salido a comprarse la cena cuando fue embestido por una motocicleta que transportaba a dos personas. Uno de los ocupantes de la moto también se encuentra hospitalizado, mientras que el conductor, quien ya fue dado de alta, no ha asumido responsabilidad alguna por el accidente.

“Fue atropellado por una moto que tenía un pasajero, y también está internada acá. El conductor no se ha hecho responsable hasta el momento, después de que le dieron el alta médica”, denunció un familiar visiblemente afectado.

La víctima fue sometida a una cirugía de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones. Según el reporte médico, su estado es delicado y su evolución aún es incierta. “Él acaba de salir de cirugía y hay que esperar cómo evoluciona”, añadió otro de sus allegados.

La madre del herido también quiso aclarar que su hijo no se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente: “Él estaba yendo a comprarse cena, a comprarse pollo. No estaba bebiendo, no estaba borracho”.

Los gastos médicos superan los 89.000 bolivianos, y la familia, que no cuenta con los recursos suficientes para cubrirlos, pide apoyo a la población. Número de contacto y ayuda: 6917899

