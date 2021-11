“Soporté por 10 años golpes, patadas y violaciones de mi marido”

Cochabamba, Bolivia

Una mujer denunció a su pareja por violencia intrafamiliar, según informe policial el hombre la agredió por más de 10 años. La víctima cansada de ciclo de violencia interminable reunió el coraje y denunció a su pareja.

De acuerdo con la explicación de la afectada, no se animó a denunciar debido a que era amenazada de muerte por su concubino.

“Constantemente me pega, me lastima, no me ayuda con el pago del alquiler, ni con la alimentación de mis hijos. Además, cada vez me amenaza, me dice que si le denuncio me va a matar y enviar en un ataúd donde mi familia”, relató la mujer.