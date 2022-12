“Soy orgulloso de haber formado parte de esta lucha, por la libertad y la democracia”, dijo Camacho ante la Fiscalía

La Paz

El documento de declaración brindado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, este miércoles, ante la Fiscalía de la ciudad de La Paz, fue publicado en las redes sociales, en el mismo la autoridad cruceña, se acogió al derecho del silencio, sin embargo, en la parte aclaratoria, señaló sentirse orgulloso por formar parte de la más grande lucha ‘por la libertad y la democracia en defensa del voto’.

El gobernador de Santa Cruz, habría sido puesto ante la Fiscalía, al promediar las 23:40 horas de este miércoles. En el documento publicado se lee la pregunta que se le hacen al gobernador, respecto a que, si se acoge al derecho del silencio, en la misma él responde que se acogerá a esa medida.

Tras ser consultado que si desea agregar algo más a la declaración, el mismo señaló que:

Así mismo agrega que:

“Dije siempre que donde me citen a declarar asistiría porque no tengo nada que esconder, sin embargo, la manera en la cual hoy la policía me secuestró de mi departamento de una manera brutal y tomando en cuenta que leída la denuncia de la Sra. Patty, la misma carece de coherencia y credibilidad y verdad, y por tanto al no creer en la justicia boliviana y con la finalidad de que mi declaración no sea distorsionada para buscar incriminar a alguien más, prefiero defenderme por escrito”, agrega el documento.