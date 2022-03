Stephanie Beatriz, la actriz de origen boliviano que brilló en “Encanto”, cinta animada ganadora del Oscar

Cargando...

Stephanie Beatriz Bischoff Alvizuri, hija de un colombiano y madre boliviana, es el personaje alegre Mirabel Madrigal, la heroína de "Encanto, la película de animación de Disney ambientada en Colombia y que este domingo se llevó el Óscar a mejor película animada.

Aseguró que pese a sus padres son de distintas nacionalidades, ella nació en Argentina, en Neuquén el 10 de febrero de 1981. Indicó que después se mudaron a Texas cuando ella tenía tan solo tres años. En 2002, se mudó a Nueva York para encontrar roles que enriquecieran su vida profesional, y ocho años más tarde se instaló definitivamente en Los Ángeles.

“Mi madre es de Bolivia y mi padre de Barranquilla. Estuvieron en la Argentina por trabajo. Cuando era bebé se mudaban de un lugar a otro. Cuando tenía dos años llegamos a los Estados Unidos”, dijo cuando fue consultada por Axel Kuschevatzky, en la alfombra roja de los Premios Óscar.

En The New York Times, Beatriz afirmó: “Encanto hace un trabajo extraordinario para entender y celebrar el hecho de que la latinidad no se ve de una sola manera. Los latinos no tienen un solo aspecto”.

Y en línea con las princesas progresistas del estudio en los últimos tiempos, Mirabel no tiene ningún interés amoroso y parece una adolescente real en lugar de una muñeca Barbie de proporciones imposibles.

Beatriz, quien creció con una variedad de princesas de Disney que no se parecían en nada a ella, lo destacó para The Independent: “Tú y yo sabemos que no todo el mundo se ve así. Y sabemos que la belleza no debe limitarse a ese estándar, ¡pero intenta decirle eso a una niña de siete años!”.