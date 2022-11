“Su cara jamás se me va borrar de la cabeza”: madre de la bebé gasificada alista denuncia

Santa Cruz, Bolivia

La mamá de la bebé que fue gasificada durante los enfrentamientos en la zona del Plan 3000 aseguró que presentará una denuncia en contra del oficial de la Policía que lanzó el agente químico al coche donde se encontraba la pequeña.

"Nosotros no vamos a tener piedad, así como él no lo tuvo con mi bebé, yo tampoco voy a tenerla. La cara de la persona que le hizo daño a mi bebé y a mí jamás se me va borrar de la cabeza", expresó Estefani Méndez.