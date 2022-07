Su concubino ingresó a la habitación en estado de ebriedad e intentó victimarla con un cuchillo

Oruro, Bolivia

La madrugada de este lunes, una mujer fue agredida por su concubino, que se encontraba en estado de ebriedad, con un arma blanca. El hecho se registró en la ciudad de Oruro.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) fue convocada al centro médico donde acudió la víctima.

Según la víctima, su pareja habría intentado quitarle la vida porque le hizo un corte a la altura del cuello. Ella asumió su defensa, sujetando el cuchillo por la parte de la hoja, razón por la cual presenta lesiones en la palma de la mano. Asimismo, otras heridas punzocortantes en la mejilla y en el antebrazo izquierdo.

A su vez, la víctima, que presenta heridas en el rostro, las manos y el cuello, lamentó que las operaciones para recuperarse tienen costos elevados.

"El doctor me dijo que tiene que ser cirugía plástica y el costo es muy alto, de 4.000 a 5.000. De mi mano, los tendones están cortados y no puedo mover el dedo. Eso costará de 3.000 a 4.000, me dijo porque también se debe hacer cirugía", develó.

Asimismo, pide cárcel para el agresor porque tiene miedo de que intente atacarla nuevamente. Además, ella es madre soltera y tiene tres hijos

"Él está suelto gracias a su abogado. Pido cárcel también para su abogado porque no puede ser que un asesino esté caminando libre por las calles. Temo por mi vida. Yo mantengo a mis hijos. Me van a internar en el hospital, me dijeron tres o cuatro días. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Quién les va a dar comida? Quisiera que me ayuden y pido cárcel para el asesino y su abogado", agregó la joven madre.