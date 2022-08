Su moto se ardió tras accidente de tránsito, ahora pide ayuda

Santa Cruz, Bolivia

Un mototaxista perdió su herramienta de trabajo luego de sufrir un accidente de tránsito donde su motocicleta ardió en llamas, quedando totalmente reducida a chatarra.

“Ocurrió cuando me dirigía a dejar a un pasajero al mercado Nuevo, cuando una movilidad se cruzó y no me dio tiempo de frenar, era mi herramienta de trabajo con la cual llevaba el sustento diario a mi domicilio”, relató el mototaxista.