Sube a 50 la cifra de víctimas estafadas con anticréticos, entre ellas está el interventor de Epsas

Subió a 50 la cifra de víctimas de las dos mujeres acusadas de estafar con anticréticos de inmuebles en la ciudad de La Paz, entre los afectados está el interventor del Epsas, Vladimir Iraizos. Ambas sindicadas ya están aprehendidas y actualmente brindan declaraciones.

El abogado de una de las víctimas informó que Ángela Tatiana P., una de las aprehendidas, se hacía pasar por propietaria de un departamento del edificio Cisneros, que está ubicado en la calle 7 de Obrajes en La Paz, y pedía un anticipo a las personas internadas en acceder al anticrético y luego de cerrar el trato recibía el resto del dinero.

“En este caso tenemos un contrato que se ha suscrito con Gonzalo Vladimir Iraizos por la suma de $us 30.000, es el actual interventor de Epsas, quien también ha sido víctima de esta estafa”, señaló el abogado.

La defensa de las víctimas adelantó que solicitarán que ambas mujeres sean enviadas a la cárcel ya sea de Obrajes o al de Miraflores.

Otra de las víctimas relató que pagó $us 26.000 y desde hace un año viene exigiendo a las acusadas que se le devuelva su dinero.

“Hemos tenido la mala suerte de caer con estas personas que no tienen escrúpulos y no piensan en las familias que tienen niños, lo único que nosotros pedimos es justicia, que nos devuelva (el dinero), di $us 26.000 que llevo hace un año pidiendo que me devuelva”, relató entre lágrimas.

Un oficial de la Policía señaló que las dos mujeres forman parte de una red de estafadoras que se dedican a esa actividad ilícita.

Otra de las víctimas relató entre llanto que pagó $us 16.000. Comentó que una de las aprehendidas era su amiga, pero terminó estafándola con engaños.

