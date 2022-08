Surge otra denuncia de intento de rapto a una joven en un minibús de Sacaba

Cochabamba, Bolivia

Luego de que el pasado viernes, una adolescente haya tenido que saltar de un trufi en movimiento para evitar ser raptada en Sacaba; hoy, una joven denunció que también fue víctima de un intento de secuestro en un minibús de transporte público.

La víctima de 24 años subió a un trufi de la línea 230, el pasado 13 de agosto, en Sacaba para ir a la terminal de buses. Cuando estaba por llegar a su destino, pidió bajar, pero el conductor no detuvo el vehículo y se desvío su ruta.

"Tomé el 230 de la plaza de Sacaba. Había otras personas que subieron de la parada, pero en el trayecto se bajaron y quedé como la única pasajera. Se tenía que doblar por la terminal y no se dobló, se fue recto, le dije (al chofer) que pare, pero no quiso. Le grité un poco más fuerte y tampoco me escuchó", develó la joven.

Según el relato se cayó dos veces dentro el minibús mientras el conductor se negaba a parar. Al igual que la menor del anterior caso, aprovechó que el conductor redujo un poco la velocidad para bajar de la movilidad.

"Yo estaba parada lista para abrir la puerta y me hizo caer con un movimiento rápido que hizo al manejar el auto. Me hizo dar dos volteretas adentro. Le grité una vez más que iba a bajar, 'o me está queriendo raptar', le dije y que iba a empezar a gritar. Empezó a ir más despacio, abrí la puerta, pensando en si me iba a caer, no importaba, y me bajé", agregó.