Tuvo que saltar del vehículo en movimiento: Fue a dar un examen y el chofer del trufi intentó raptarla

Cochabamba, Bolivia

Intentaron raptar a una menor en el municipio de Sacaba. Una adolescente de 13 años denunció que el conductor de un trufi trató de secuestrarla llevándola a un lugar deshabitado y tuvo que saltar del vehículo en movimiento. Tras el hecho, la familia de la víctima acudió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Sacaba.

La menor subió a un trufi, que no realizó más paradas y tampoco cumplió la ruta por la que debía ir.

El vehículo pertenecería a la línea 230 y era de color naranja.

"No puede irse hacia el norte, es lo que me indicó uno de los trufistas cuando fui a preguntar. Mi hija estaba sola, no había nadie más, por eso, ella se asustó y quiso bajar, pero el trufista no le hizo caso. Le repitió que quería bajar, se desesperó, abrió la puerta y saltó", detalló.