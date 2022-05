“Yo forcejeé con él para no permitir que se la lleve”: mujer apuñalada por evitar el rapto de su hija

Montero, Santa Cruz

La madre que se vio a obligada a luchar contra dos delincuentes que intentaron raptar a su hija de 12 años, contó a Notivisión la pesadilla que vivió el pasado sábado.

“El joven de atrás (de la motocicleta) se bajó y directo fue a jalonearla a mi niña que estaba agarrada de mi brazo (…) Yo forcejee con él para no permitir que se la lleve. Él me empuja, me tumba y en ese momento se me vino y me apuñaló con el arma punzocortante” relató la mujer que continúa hospitalizada.