Suspenden la audiencia cautelar del dirigente unionista Gary Gonzales

Santa Cruz - Bolivia

La audiencia cautelar del dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) del Plan 3000, Gary Gonzales, fue suspendida debido a que no se presentaron los abogados del acusado. El joven unionista fue denunciado por el representante de los comerciantes “mañaneros”, René Troncoso.

Gonzales está siendo investigado por el delito de lesiones graves y leves; este se habría registrado en diciembre del 2022 durante los conflictos que se dieron en los días de paro cívico en la zona de la Feria Barrio Lindo.

Recordemos que Gonzales fue aprehendido la tarde del día miércoles luego de que se presentara a declarar por la denunciar interpuesta por Troncoso. Tras la decisión del juez, el joven unionista nuevamente fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a la espera de que se defina la nueva fecha y hora de audiencia.

Antes de ingresar a la sala de audiencias, Gonzales alegó su inocencia. "No creo en la justicia, aquí en Bolivia no hay justicia. No hice nada de lo que me acusan", expresaba.

El segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamadinis, cree que la justicia está siendo manipulada y que buscan dilatar el caso. Cree que el denunciante (René Troncoso) es quien debería ser investigado. “él pidió armas públicamente a otro empleado público para salir a matar a las personas que salieron a las calles; él incluso llamó a la guerra civil y cortó cadenas de una propiedad privada”.