TBT: El día en el que se conocieron John Lennon y Paul McCartney

Cargando...

Inglaterra

The Beatles sin lugar a dudas es una de las bandas más prestigiosas de la historia de la música, su éxito y popularidad dieron lugar a una infinidad de leyendas alrededor de sus integrantes, una de las más emblemáticas fue la de cómo se conocieron John Lennon y Paul McCartney, día que se conoce como el Big Bang del rock and roll.

1957, John Lennon de apenas 16 años, formaba parte de una banda llamada The Quarrymen, que a principios de julio de aquel año, se presentó en la Iglesia de St. Peter, en Woolton, Liverpool, como parte de una actividad escolar.

Ivy Vaughan, amigo de Lennon, asistió al evento en compañía de un joven aficionado a la música, llamado Paul McCartney que tenía apenas 15 años. El grupo, que estaba bajo el liderazgo de Lennon, interpretó clásicos del rock and roll y temas donde mezclaba el folk con el blues.

Cargando...

“Al fondo había una especie de pequeño escenario en la cual tocaban unos muchachos. Me fije particularmente en uno de ellos con una camisa escocesa a cuadros, pelo rizado rubio y patillas que tenía muy buena pinta. Estaba tocando una guitarra no muy buena, de esas garantizadas para no quebrarse. Aun así, lo hacía bastante bien, recuerdo que me dejó impresionado”, declaró McCartney en 2010 durante una entrevista con Dave Letterman.

Cuando terminó el concierto, Vaughan se acercó a saludar a John y le presentó a Paul, quien en una forma de romper el hielo tomó una guitarra y comenzó a tocar la canción 'Twenty flight rock'.

Lennon y el resto de los integrantes de la banda quedaron impresionados por el talento de aquel joven. Minutos más tarde Paul se sentó en un piano que había en la iglesia y tocó el clásico de Jerry Lee Lewis 'Whole lot of shakin’ goin’ on', John se sentó a su lado y tocaron juntos por primera vez , dando inició a una de las duplas más importante de la música moderna.

Después de unos tragos y una larga conversación, los integrantes de The Quarrymen, a petición de Lennon, tomaron la decisión de invitar a Paul a que forme parte de la agrupación, lo que se concretó días después.

En 1959, en compañía de George Harrison y Ringo Star decidieron cambiar el nombre de la banda, para dejar de ser "The Quarrymen" y volverse "The Beatles", y así iniciaron la historia de una de las mejores banda de rock de todos los tiempos, cuya influencia definió gran parte de la década de 1960, y sentaron un precedente único en la cultura popular global.