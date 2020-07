Tejada respecto a que no habrá estudiantes reprobados: “No significa que el estudiante no pase clases”

Cargando...

La Paz, Bolivia

El viceministro de Educación Alternativa, Cristian Tejada, en entrevista con El Mañanero se refirió a las declaraciones del ministro de Educación de que no habrá ningún estudiante reprobado esta gestión, Tejada señalo que hubo una mal interpretación, que lo que realmente significa es que no puede haber reprobados. Y que eso no significa que los estudiantes no estudien y que los maestros no tomen exámenes.

“El tema de aprobación o que no va a haber reprobados este año no significa que el estudiante no pase clases, no significa que el estudiante no presente trabajos, no significa que el docente no evalué al estudiante”, “No significa que el estudiante no tenga una evaluación correcta de los docentes, no si significa que los docentes se rasquen la barriga y no pasen clases, no significa que las Instituciones Educativas Privadas no cobren mensualidades ahora que todos van aprobar el año” aseguró Tejada.

Indico que no puede haber estudiantes reprobados en esta época de pandemia y que para esto se necesita del apoyo de los padres de familia para que coadyuven en el aprendizaje de los estudiantes y que los docentes deben dar todas las posibilidades para aprobar.

Explicó que en caso de que un estudiante repruebe por alguna circunstancia debe haber un reforzamiento en el tema de educación virtual como suele existir en las clases presenciales.