“Tenemos pruebas”: Padres denuncian presuntos abusos contra estudiantes en un colegio de Santa Cruz

Padres de familia de una unidad educativa ubicada en el barrio Brígida, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, denunciaron públicamente presuntos casos de abuso sexual contra estudiantes y acusaron a dos docentes del establecimiento. Además, señalaron a la directora del colegio por supuestas irregularidades administrativas y maltrato psicológico.

Según relataron las madres y padres afectados, una de las denuncias apunta a una profesora identificada con las iniciales J.R., quien presuntamente habría realizado toques indebidos a alumnos y los habría amenazado para evitar que hablarán sobre lo ocurrido.

“Una mamá se enteró de que hay un grupo de alumnos que están empezando a confesar cosas. Ya hay denuncia de que una profesora manosea a los alumnos y los amenaza”, manifestó una madre durante la protesta instalada en puertas del establecimiento.

Asimismo, los padres también acusaron a un profesor identificado como Pablo, a quien señalan por presuntos actos indebidos contra alumnas. “Las niñas han hablado y las madres han denunciado ante la Defensoría de la Niñez. Mi hijo me dijo que vio que las manoseaba”, agregó otra madre de familia.

En medio de la tensión, los manifestantes impidieron el ingreso de la directora de la unidad educativa, exigiendo su renuncia inmediata. Los denunciantes aseguran que las autoridades educativas no atendieron sus reclamos pese a las advertencias realizadas anteriormente.

“Las autoridades han hecho caso omiso de nuestras peticiones. Soy un padre afectado y pedimos que la directora renuncie”, expresó uno de los padres presentes.

Además de las acusaciones relacionadas con los presuntos abusos, los padres denunciaron que la directora enfrenta observaciones por supuesto maltrato psicológico hacia estudiantes y por presuntos cobros irregulares realizados al inicio de la gestión escolar.

“Ella tiene denuncia por psicológico a los niños. Tengo denuncias de cobros irregulares y maltrato sobre mi hijo. De las acusaciones tenemos pruebas”, afirmó otro padre de familia.

Hasta el cierre de esta edición, la directora del establecimiento no emitió declaraciones sobre las denuncias. Sin embargo, se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

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