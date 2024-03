Tenía sueños y familia: Jonathan falleció en un conflicto de rutas, recién había egresado como profesor

Cochabamba, Bolivia

La pelea entre las líneas 8 y 132 por rutas que se registró en la avenida Petrolera dejó un conductor fallecido, todo ocurrió en la avenida Petrolera, cuando encontraron a un conductor de 28 años con una fractura de cráneo.

El reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), señala que Jonathan Quillca, junto a su hermano fueron agarrados por la fuerza, los bajaron de su trufi de la línea 8 y los subieron a un taxi por supuestos conductores de la Línea 132.

La esposa de Jonathan totalmente desconsolada pide justicia, dejó dos hijos de 6 meses y 2 años en orfandad. Quillca recientemente concluyó su licenciatura de la normal Simón Rodríguez, tenía el sueño de ejercer como profesor, se proponía iniciar su carrera este año.

“Me has ayudado harto me decía, como él estudiaba y trabajaba yo le ayudaba, ahora vamos a salir adelante me dijo. Nos vamos a comprar un lote, vamos a tener una casita me prometió y ahora nunca se hará realidad”, se rompió en llanto al contar lo ocurrido su compañera de vida.