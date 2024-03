"Teníamos la placa y el teléfono, pero no hicieron nada": Víctima señala falta de avances en investigación

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una joven denunció haber sido víctima de violación luego de tomar un taxi mediante una aplicación la noche del pasado sábado tras salir de un boliche de la ciudad de Santa Cruz. Este jueves ella presentó su declaración informativa y denunció ante la Red Uno retardación de justicia.

La víctima, tras solicitar el servicio de transporte a través de la aplicación, fue informada por el conductor durante el trayecto que su vehículo se había averiado y que necesitaba cambiar a otro automóvil cercano. Sin sospechar nada, accedió al cambio de vehículo. El conductor de este, en apariencia amable, le ofreció una botella de agua, la cual aceptó debido a la sed que sentía. Sin embargo, tras ingerir el líquido, comenzó a sentirse mareada y somnolienta, perdiendo finalmente el conocimiento. Horas más tarde, despertó en unos matorrales, despojada de su ropa y con fuertes dolores en su cuerpo.

La joven reclama que hasta el momento la policía no haya avanzado en las investigaciones. "Recién se va a empezar a investigar lo que es el primer auto, siendo que nosotros teníamos la placa y el número de teléfono y no hicieron nada. Incluso ayer (miércoles), cuando vine, una sargento de turno me dijo: '¿Cómo vamos a saber si es verdad? El primer chofer no tiene nada de culpa, tal vez fue con su consentimiento'. Que me pildoreen no va a ser con mi consentimiento", relató la víctima.

Agregó que hasta el momento no cuenta con el informe forense y que recién para el 11 de marzo la agendaron para que sea evaluada por el psicólogo y servicio social.

Un familiar, que la acompaño en todo este proceso, exige a la policía que capture al responsable de este horrendo acto. “Yo encontré a mi hermana en muy mal estado, estaba golpeada con la cara morada. La lleve a la policía, pero no nos dieron resultados”, dijo bastante afligida.

Cargando...