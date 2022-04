Tensión en Arbieto: pobladores y dirigentes se enfrentan y acusan por intentos de desestabilización en la Alcaldía

Arbieto, Cochabamba, Bolivia

Este lunes, en Arbieto, se realizaron protestas y concentraciones en respaldo del alcalde Crispín Chiri. Vecinos de los distritos 4, 5 y 6 se reunieron en la plaza principal de este municipio denunciando discriminación por parte de sectores agrarios.

La marcha en respaldo a Chiri terminó con una concentración de vecinos frente a la alcaldía, donde se realizó un cabildo.

"Estamos aquí de la zona norte del municipio de Arbieto, somos distrito 4, 5, 6 y 7. Estamos pidiendo respeto a la zona norte porque hemos sido discriminados por las subcentrales y regionales que están acostumbrados a faltarnos el respeto. El 28 de marzo han venido a tapiar la Alcaldía, a agredir a nuestro alcalde, a concejales, autoridades distritales. No vamos a permitir más ese atrevimiento que tienen. Si no hacen caso y no quieren que gestione nuestro alcalde vamos a pedir que se gestione desde la zona norte. Si es que una vez más agreden a nuestro alcalde y concejales de Arbieto", aseveró Alejandro Chura, presidente de Fejuve de Arbieto.