Trabajador arrastrado por el río en La Paz estaba desviando el tráfico vehicular

Gabriel Barrera es el nombre de la persona que fue arrastrada la tarde de este miércoles por el río Huayñajahuira en la Av. Costanera de la ciudad de La Paz. Está sano y salvo, solo con algunos raspones.

Es un ingeniero que fue presentado por el alcalde Iván Arias, durante una conferencia de prensa la noche de hoy.

En redes sociales, se hicieron virales los videos que muestran cómo Barrera era arrastrado por el desborde del río en Calacoto.

Las ondas pulsantes alcanzaron tal magnitud que arrastraron hasta vehículos, pero el ingeniero solo sufrió algunos raspones.

El hombre indicó que sufrió ese accidente porque evitaba que vehículos circulen por el lugar, ante el desborde de los ríos en la zona sur, tras la intensa lluvia de la tarde.

“Cuando cerramos vías, no es para perjudicar, es para salvar vidas, este desastre puede volverse en tragedia”, afirmó Arias.

Luego del trabajo de obreros y técnicos ediles, la avenida Hernán Siles está habilitada al tránsito vehicular, es una de las vías que fue afectada por la tormenta eléctrica. Asimismo, el alcalde informó que no hubo desborde en la laguna Cota Cota.

“Han señalado que la laguna de Cota Cota se habría desbordado, no se ha desbordado, lo que ha ocurrido es que ha venido agua de la parte de Chasquipampa y entró a esa zona, pero no es desborde; y no hay un obrero muerto, él está sano”, informó el burgomaestre paceño.