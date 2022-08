Trabajadoras sexuales acusan por extorsión a funcionarios municipales de Sucre

Cargando...

El presidente del Concejo Municipal de Sucre Gonzalo Pallares, informó este martes sobre el caso de presunta extorsión que habrían cometido 4 funcionarios municipales que ejercen en cargos altos, en contra de trabajadores sexuales, los involucrados en el hecho pertenecerían a la unidad de espectáculos.

“El día de ayer hemos pedido un informe oral, de las concejales tras conocer un hecho de abuso de autoridad que se hubiesen cometido atropellos con ese sector de (trabajadoras sexuales), creemos que este Concejo no va a estar avalando cualquier ilegalidad, se ha demostrado que estos lenocinios funcionaban de forma ilegal, porque no tenían autorización, no tenían el permiso como cualquier restaurant, discoteca, licorería u otro”, manifestó Pallares.

Según Pallares, cuando una empresa no tiene autorizaciones, existe normas que los funcionarios denunciados debían cumplir como ser notificaciones e intervenciones conjuntamente a una notaría, de no ser el caso el presidente del Concejo Municipal de Sucre dijo que no permitirán que se ejerza ningún abuso de autoridad.

“Pero esta intervención fue más allá, después de la ilegalidad que se ha visto se fue a un abuso de autoridad, ha ido a faltar, a mellar a las personas y eso tampoco lo vamos a permitir, es ahí que cualquier persona, cualquier sector o gremio, tiene su derecho amparado en la Constitución Política del Estado”, aseveró Pallares.

Se conoció que, a través de una sesión reservada con la parte afectada, ellas hicieron conocer en la audiencia dentro del Concejo Municipal, el mal proceder de algunos jefes del ejecutivo municipal.