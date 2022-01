Transporte Libre y Federado piden levantar bloqueo en Cochabamba y dan plazo de 48 horas

Cochabamba, Bolivia

El transporte libre se cansó de los bloqueos que realizan los grupo antivacunas denominados "Autoconvocados" en la Av. Petrolera, en la carretera antigua hacia el oriente. Exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto o ellos mismos harán el desbloqueo porque ya son siete días de perjuicio.

"No descartamos salir a marchar o desbloquear. No quisiéramos llegar a ese extremo, pero no nos queda de otra porque la autoridad no hace nada. Ya es una semana que nadie se pronuncia y ellos felices bloqueando, un grupo de 30 personas, que nadie retira", afirmó Mario Ramos, dirigente de Transporte Libre.