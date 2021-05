Transportistas del Sur: “Dos días de cuarentena es mucho”

Cochabamba, Bolivia

Choferes de dos líneas de transporte y un grupo de personas “autoconvocadas” de la zona sur indicaron el fin de semana que la cuarentena rígida, es una medida que atenta contra la economía de varias familias.

El pasado sábado 29 bloquearon de forma esporádica la avenida Petrolera y atacaron con piedras a efectivos que patrullaban por la zona para concientizar a la gente que acate las restricciones determinadas por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

“Mucho tiempo hemos estado sin trabajo, nos presionan los bancos, también hay deudas que tienen los compañeros. Estamos en una situación crítica, parece que las autoridades no ven (…) Rechazamos la cuarentena rígida, vivimos del día, cuando no trabajamos no comemos”, indicaron los movilizados.