"Tren bala" a la venta: constructor reclama falta de pago y Emavra responde que no les pidieron construirlo

Cochabamba, Bolivia

El "tren bala" que fue presentado y usado por el alcalde Manfred Reyes Villa para pasear en la inauguración del Parque de la Integración de la zona sur, ahora se ofrece a la venta a través de redes sociales.

El constructor asegura que Emavra no pagó hasta ahora el costo del tren, pues invirtió más de 50 mil dólares en el proyecto. Además, contó que recibe amenazas por haber denunciado.

Los vagones actualmente están abandonados en un garaje en el municipio de Sacaba. Esperan poder venderlos para recuperar algo de dinero.

Aseguró que los mismos funcionarios de Emavra presionaron para que el tren esté listo para el 12 de abril.

"No había presupuesto, no había para pagar al personal, ni nada. El monto de 50 mil dólares es solo de las estructuras y el tractor, sin contar el pago de los trabajadores que trabajamos durante todo un mes", agregó el constructor.

La empresa prácticamente está en quiebra y no pueden recuperar la inversión realizada en el material para los vagones y el tractor, que era completamente nuevo.

Aseguran que fue elaborado con los estándares más altos de calidad estructural. El "tren bala" incluye en su estructura televisores, luces led, equipos de sonido, sistema de vigilancia a través de cámaras y asientos de última generación.

La carrocería que estaba sobre el tractor fue desarmada y las piezas dejadas en una esquina del garaje.

La empresa lo único que busca es poder solucionar el problema y recuperar su inversión para pagar a todas las personas que trabajaron en la construcción, pues ya vendieron todo lo que tenían para saldar deudas. Además, denunció que les hicieron comprar un tractor más caro de lo que habían planificado.

Lo último que se conoce es que otra empresa quiere comprar los vagones para presentarse con eso a una invitación directa que el municipio pretende realizar con un precio de 75 mil dólares.

Emavra: no se tiene la responsabilidad de pagar por un prototipo

Desde Emavra, respondieron que la empresa solo realizó un prototipo del tren bala y que no se tiene responsabilidad de pagar por el mismo, ni la obligación de comprarlo.

Añadió que se deben cumplir todos los procesos técnicos administrativos legales para adquirir determinado material, equipo u otra herramienta que se necesite.

"Hay empresas, a costo de ellos, que ya nos han traído su prototipo y lo han instalado en varios lugares, están haciendo la prueba si funciona o no, pero eso no significa que yo estoy obligado a comprar a esa empresa. Es una forma de la empresa que hace su propaganda, pero sí están obligados a participar en las diferentes licitaciones", apuntó.

Entonces, Copa descarta pagar a la empresa por el tren, pero les harán la invitación para que vuelvan a presentar el proyecto con las especificaciones técnicas.

Copa recordó que desde el accidente de una niña en el tren del Parque Vial, Emavra planifica, de forma participativa con la sociedad, el diseño del tren que se iba a comprar.

"Recibimos trenes que ya cumplieron su ciclo en gestiones pasadas. Como empresa descentralizada hicimos una primera licitación, en la que se presentó esa misma empresa, pero no cumplía con el certificado de calidad. El dinero es de los cochabambinos y no se puede comprar cualquier cosa, sino un tren como hemos pedido. Entonces, se declaró desierto", detalló.

Posteriormente, se hizo una segunda licitación, en la que no se presentó nadie porque pedían que los trenes que se iban a comprar deben cumplir con todas las medidas de seguridad para dar confianza a los visitantes. Se trata de una cabina y dos vagones, cada uno con capacidad para 15 personas.

En el caso denunciado, Copa aseguró que fue la empresa que llevó su prototipo y lo ofreció el día de la inauguración del Parque de la Integración "para mostrar su producto", pero que no se comprometió la compra.

"Ese día, quisimos ver cómo funciona. Yo, personalmente, le dije al señor que ese tren no funciona, no sirve. De todas formas, toda empresa tiene que cumplir con los procedimientos. Mayores a 20 mil bolivianos, se tiene que licitar. Él tiene que participar en la licitación, ganar y presentar todos los certificados de garantía ", afirmó.

Luego, dijo que lo corresponde ya no es licitar, sino hacer contrato luego de invitar a todas las empresas interesadas a que presenten sus ofertas y se elegirá a la mejor.

"Si esta empresa ya tiene avanzado los vagones y todo eso, que los mejore y si entra en los requerimientos, será contratado y si no, obviamente que no. Personalmente, no los conozco a los señores. No hubo amenazas", afirmó Copa.