Tres antisociales atracan con violencia a un joven y le roban su celular en Santa Cruz

Santa Cruz

Un joven, que estaba jugando en su celular en el barrio El Carmen, de la zona norte de Santa Cruz, fue atracado por tres antisociales cuando se disponía a ingresar a su domicilio.

"Tres hombres llegan en una moto, uno se baja y me agarra del cuello y el otro me comienza a revisar los bolsillos, y me robaron mi celular", relató la víctima.