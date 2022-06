Tres menores fueron atropellados junto a su abuela por un tráiler, una niña murió

Cargando...

Warnes, Santa Cruz

En medio de dolor velan los restos de Valeria Camargo, una menor de 6 años que perdió la vida tras ser atropellada por un tráiler en la zona de Satélite Norte. El conductor fue aprehendido.

La niña se dirigía junto a sus dos hermanitos y su abuela hasta su unidad educativa sin embargo cuando intentaban cruzar la avenida fueron atropellados por el camión. Lamentablemente Valeria perdió la vida.

"Ella tenía que bailar la danza de los pollitos para sus maestros", llora la madre de la menor, quien asegura se enteró de la tragedia después de dos horas.

Pobladores de la zona instalaron una protesta exigiendo señalización en la vía, "no tenemos paso de cebra, no tenemos reductores de velocidad, no tenemos pantallas (de luz)", denunció un vecino.

Los otros dos menores y la mujer de la tercera edad continúan hospitalizados. La familia pide ayuda a la población.

Cargando...