Tribunal absuelve a senador del MAS acusado de violación

Bolivia

El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de La Paz determinó absolver al senador del MAS, Hilarión Padilla, por el caso en el que está acusado del delito de violación, al considerar que "no existe suficiente prueba".

La sentencia absolutoria fue emitida el 13 de octubre, tras un juicio que se realizó sin la presencia de la denunciante, de acuerdo el documento al que tuvo acceso ERBOL.

En febrero de 2021, Padilla forzó a una joven a tener relaciones sexuales, después de haberle ofrecido trabajo en YPFB.

La sentencia es susceptible de apelación, para llevar el caso a un tribunal de alzada.

“Hemos ido a juicio oral, me defendí no como senador, porque tenía licencia y he salido absuelto. Eso lo dice todo, lamentablemente he sido denigrado por parte de todos los periodistas, diciendo que yo soy un violador. Hace mucho que los periodistas denigran a toda la gente, yo quisiera que se enteren del fallo judicial, porque cuando salgo absuelto, ahora no quieren decir la verdad”, indicó el legislador al conocer la decisión, citado por Correo del Sur.