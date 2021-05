Tropas israelíes se concentran en frontera de Gaza; siguen ataques con cohetes y choques en Israel

Israel

GAZA/JERUSALÉN (Reuters) - Tropas israelíes se concentraban en la frontera de Gaza el jueves, mientras militantes palestinos continuaban con el lanzamiento de cohetes en unas intensas hostilidades que han causado preocupación internacional y desencadenado enfrentamientos entre judíos y árabes en Israel.

En medio de una creciente preocupación de que la violencia que estalló el lunes pueda salirse de control, Estados Unidos mandó a un enviado, Hady Amr, a la región. No obstante, los esfuerzos por poner fin a las peores hostilidades en años parecen no haber progresado hasta ahora.

Combination picture shows a tower building before and after it was destroyed by Israeli air strikes in Gaza