"Tu plata no sirve acá": Denuncian que argentino murió por falta de atención médica en un hospital de Ivirgarzama

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El caso se registró el pasado jueves 7 de julio, cuando el docente jubilado de Salta, Alejandro Benítez, murió tras sufrir un accidente con su moto y no recibir la atención médica necesaria, esto se habría debido a que se le exigió pagar por adelantado con moneda boliviana, rechazando los pesos argentinos.

Benítez fue embestido por un camión en una curva entre la ruta que une Santa Cruz y Cochabamba, el ciudadano argentino se encontraba de viaje por Bolivia, junto a un grupo de amigos, y se movilizaban en motocicletas.

Testimonios de amigos que viajaban con él a La Nación, indican que "fue trasladado a una sala de emergencias gracias a una ambulancia que pasó de “casualidad” por el lugar del accidente. Pero una vez allí, el personal de salud le exigía que abone 1.000 bolivianos para ser atendido de urgencia".

“Se sintió cómo lo dejaron morir; no hicieron nada. Nos cobraron todo. Siento mucha impotencia porque mi amigo se podría haber salvado”, expresó Emanuel Suares Reynaga, uno de los acompañantes de Alejandro durante su viaje, en diálogo con Cadena 3.

Una de las fotos que compartió el grupo de amigos que viajaba con Alejandro. Foto: Captura Instagram

“Yo le decía que me diga dónde cambiar, porque no éramos de acá y me decía ‘en este pueblo no te van a cambiar tu plata”, narró, y agregó: “Le dije (al médico) que mi amigo estaba agonizando y me decía ‘’no, no, tu plata no sirve’, contó Emanuel a La Nación.

Cargando...

Pronunciamiento del SEDES

Desde el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba, anunciaron que se pedirá un informe adicional en el tema de los cobros, respecto a la muerte de un ciudadano argentino en un Hospital Central de Ivirgarzama, tras un accidente en motocicleta. Según el informe médico se prestó la atención médica, sin embargo el hombre falleció antes de ser trasladado hasta un nosocomio de la ciudad.

"De acuerdo al informe emitido por el nosocomio el paciente llega al promediar el medio día, en ambulancia, en un estado crítico, presentaba un traumatismo encefalocraneano (TEC) severo, que dentro la emergencia es atendido, valorado y tratado. Durante la estabilización de este paciente es que fallece", indicó el director del SEDES, Freddy Medrano.

Sobre la denuncia de los cobros Medrano indicó que la información del sistema médico es que se realizó la atención correspondiente, siendo secundario el tema administrativo.

Informe de Tránsito

Cargando...

La Unidad de Tránsito confirmó que el motociclista argentino accidentado la semana pasada en la ruta al oriente no recibió atención medica oportuna, aparentemente no querían recibirlo porque tenia pesos argentinos.

"Fue evacuado al centro hospitalario de Ivirgarzama, por personal policial. De eso se tiene entendido que no recibió la atención oportuna, llegando a fallecer. La intervención policial fue inmediata, lo demás escapa de las atribuciones de la Policía, puesto que nosotros en primera instancia hemos auxiliado y conducido al paciente a un centro hospitalario", señaló el subdirector de Tránsito, Rolando Vera.

El reporte señala que Alejandro Benítez tenía TEC grave, fractura de cráneo, policontusiones en la región abdominal. El motociclista de 61 años habría invadido carril e impactó de frente con un tracto camión.

Argentina protestará ante Bolivia por la muerte de un motociclista

La Cancillería argentina anunció que pedirá explicaciones a las autoridades bolivianas por la muerte del profesor jubilado de 61 años de la provincia de Salta, a quien supuestamente se le negó la atención tras un accidente de moto por no poder pagarla en moneda boliviana.

El Gobierno argentino presentará este una protesta formal por la muerte de Alejandro Benítez, quien debía ser trasladado en una ambulancia a algún lugar con instalaciones médicas más complejas, pero se le negó el servicio después de que ni él ni sus amigos motociclistas pudieran pagar la suma de 1.000 bolivianos y ofrecieran pesos argentinos.