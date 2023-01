“Tu vida o tu celular”, así atracaron en una clínica en el Plan cinco sujetos armados

Santa Cruz, Bolivia

Cinco malhechores llegaron a bordo de dos motocicletas hasta una clínica,ubicada en el Quior zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz, cuatro ingresaron armados, intimidaron a los médicos, les robaron sus teléfonos celulares, dinero y no respetaron ni a los pacientes. El hecho se registró el pasado lunes, 23 de enero.

Tu vida o tu teléfono le decían los antisociales al momento de encañonar a las personas que se encontraban en el lugar.

“Me dijo tu celular o tu vida, entonces yo sin pensarlo se lo entregué, me amenazó también que no grite y que me quede quieta”, relató una de las víctimas. “Quieren morirse por un celular y nos apuntaban”, contó otra de la afectadas.