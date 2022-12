Turistas no pueden retornar a sus países de origen por conflicto en Perú

Cargando...

Turistas de diferentes países, entre ellos Bolivia, no pueden salir de Perú debido a la crisis política por la destitución de presidente Pedro Castillo. Las fronteras fueron cerradas con bloqueos, debido a esa situación los transportistas bolivianos también resultaron afectados.

“Estamos muy complicados porque hay brasileros, argentinos, colombianos, hemos viajado en motos, hemos cruzado la Cordillera y no podemos cruzar, no nos van a dejar cruzar, no nos dan la entrada porque Perú no nos da el sellado de salida del país”, comentó un turista argentino que busca ingresar a Bolivia.

Un ciudadano boliviano, mediante un video difundido en las redes sociales, pidió ayuda a las autoridades bolivianas para poder regresar. Comentó debido al conflicto en el país vecino no pueden salir.

“Yo soy boliviano, hay bastantes hermanos de distintos países, exigimos una respuesta del Gobierno y por su puesto de nuestros gobiernos de nuestros países que queremos que nos puedan auxiliar”, manifestó.

La Red Uno se trasladó hasta la población fronteriza de Desaguadero y evidenció que cientos de camiones quedaron parados en carretera a la espera de poder ingresar a Perú.