Tuto: “Ley derrota y mata decreto, es hora que el Congreso actúe”

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se refirió este miércoles al pedido por el Censo 2023 y pidió al Congreso que actúe y presente un proyecto de ley, afirmando que “Ley derrota y mata decreto".

"¿Dónde está el Parlamento?, la bancada del MAS se ha dividido, quien está contra quien me vale un bledo, a mí me interesa quien está con el Censo", manifestó Quiroga, señalando que el Parlamento no puede quedar ausente del tema más importante del país.

Si el presidente Arce "no le da la gana" de establecer una fecha del Censo es el órgano legislativo el que tiene que actuar y más aún con la coyuntura que atraviesa Bolivia, señaló.

“Señor Jerges Mercado, usted es de Santa Cruz, dónde están sus votos. Si Jhonny dice que quiere Censo el 2023, dónde están sus votos. La bancada de Comunidad Ciudadana y Creemos", cuestionó.

Quiroga enumeró los tres aspectos importantes que determinará el Censo, en primer lugar, el padrón saneado para las elecciones 2025. “Para verificar que no existan municipios donde hay más votantes que habitantes”.

Como segundo punto señaló que es la reasignación de los escaños, esto con el fin que Santa Cruz ocupe su lugar como el principal departamento político y económico del país.

Finalmente se refirió a lo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ha tenido que reconocer que es la entrega de la distribución, es decir los recursos económicos.

