Ulloa: Dirección de Salud de El Alto emitirá lista referencial de precios de medicamentos

El Alto, Bolivia

El secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio de El Alto, Dorian Ulloa, en entrevista con El Mañanero informo que en las próximas horas la Dirección de Salud del Municipio emitirá una lista referencial de los precios de medicamentos, principalmente de aquellos requeridos para el tratamiento de pacientes con sintomatología leve de coronavirus.

“Hoy la Dirección de Salud va a emitir un comunicado haciendo conocer una lista referencial de los precios de algunos medicamentos, principalmente los que son de alta demanda ciudadana a efecto de que la gente sepa cuánto más o menos es lo que debe pagar por determinados medicamentos”, señalo Ulloa.

Así mismo informo que se continuará con los operativos de control en farmacias tras denuncia de ciudadanos de que se habría subido el precio de los medicamentos.

“Hoy se va a continuar en otras dos zonas de El Alto, para verificar principalmente uno el tema de si existe o no existe algunos medicamentos, ese es un tema fundamental, porque hemos visto nosotros ayer en las primeras verificaciones conjuntamente el personal de la Dirección de Salud de la Alcaldía de El Alto, que por ejemplo hay letreros en muchas farmacias donde ya de manera clara y especifica muestran de que no existe ya algunos medicamentos como por ejemplo aspirinas que es uno de los medicamentos que nosotros hemos podido ver que ha desaparecidos ya de las farmacias, no tienen ni siquiera para la venta; omeprazol fue otro también que vimos en algunas farmacias que ya no tenia en stock”, señalo el secretario de Seguridad Ciudadana.

Señalo que en caso de comprobarse las denuncias de sobreprecio en los medicamentos se tomaran las acciones correspondientes.

“Si nosotros verificamos de que existe una especulación o un agio en los precios de estos medicamentos, obviamente como lo hemos dicho ayer vamos a ser muy duros y remitir a las instancias correspondientes, a quienes quieran lucrar con la salud de manera irresponsable e indolente”, afirmó Ulloa.

Explicó que la finalidad de los operativos es combatir el agio y la especulación, y que se informara de manera inmediata a las autoridades de salud sobre cuáles son los medicamentos que están escaseando en las farmacias.

Invito a la población a denunciar a los siguientes números cualquier situación de sobreprecio de medicamentos: línea gratuita 800148137 y WhatsApp 69960015.