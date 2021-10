Un atraco a mano armada se produjo en una tienda de la zona Eloy Salmón en La Paz

El vendedor de una tienda de celulares ubicada en la zona Eloy Salmón de la ciudad de La Paz, afirmó este jueves, que un presunto delincuente habría ingresado al negocio, sacando un arma de fuego y logrando sustraer tres celulares.

“Entró a la tienda haciéndose pasar por un cliente habitual que nosotros tenemos en el comercio de teléfonos celulares, el día de ayer ya se apersonó cotizando los teléfonos que recién llegaron, y hoy me dice ayer ya vine los voy a llevar, nos acercamos al escritorio, saca un arma me empieza a apuntar y me dice si me sigues te mato”, manifestó el vendedor de la tienda.