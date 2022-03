Un cáncer carcome su rostro a diario, los médicos lo desahuciaron

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Lidia Padilla es una mujer que se encuentra devastada tras conocer el terrible diagnóstico médico de su esposo, a quien los doctores desahuciaron por tener un avanzado cáncer en el rostro.

Se trata de Florencio Cardozo de 43 años, los médicos al ver que no tiene esperanza de vida lo despacharon a su casa. Le dijeron a Lidia que no se podía hacer ningún tratamiento, solo aplicarle morfina para que calme su dolor.

Con esta tragedia, la familia quedó con abultadas deudas, no pudieron ni hacerse cargo de sus 3 hijas, a las cuales no ha podido comprarle los útiles para ir al colegio. La pareja pide ayuda a la población, no tienen recursos económicos y a pesar de la desgracia que atraviesan no quieren que sus niñas pierdan el año escolar por sus problemas.

Cualquier ayuda contáctese al 634-01668.