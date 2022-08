Un fallecido y una bebé y una mujer heridas en accidente de tránsito en la carretera Oruro-Pisiga

Oruro, Bolivia

Una persona fallecida y dos heridas son el saldo de un accidente de tránsito registrado en la carretera Oruro-Pisiga, a la altura del cruce Opoqueri, cuando una vagoneta y un camión chocaron de frente.

"Personal de Accidentes de Tránsito atiende un hecho tipificado como colisión frontal con persona fallecida y personas lesionadas. Las unidades protagonistas del hecho son un automóvil particular marca Toyota, color plateado, conducido por Dante Porfirio C., de 34 años de edad, que falleció en el momento del hecho y fue trasladado a la morgue del Cementerio General de Oruro", informó el jefe de la División Accidentes de tránsito, My. Pol. Edson Valdez.