Un fiscal es diagnosticado con coronavirus y aíslan a 10 personas

Este martes el fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó que un fiscal de Sucre dio positivo a coronavirus tras realizarse el examen de PCR. Otros diez funcionarios fueron aislados y están a la espera de los resultados.

Las instalaciones de la Fiscalía serán desinfectadas para evitar la propagación del virus por lo que las labores quedaron suspendidas sin embargo los fiscales de turno continuaron con su trabajo debido a la importancia de casos.

“Hoy no se dejó ingresar, únicamente ingresó el fiscal de turno y oficiales, mientras no se desinfecte no se dejará entrar a nadie”, puntualizó.