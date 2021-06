Un hombre fue agredido con una picota en Arani

Cochabamba, Bolivia

Un hombre fue gravemente herido por dos hermanos que lo atacaron con una picota, la víctima tiene 70 días de impedimento, traumatismo craneal y fracturas expuestas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes 4 de junio.

Uno de los agresores está detenido, el otro se encuentra prófugo. Los pobladores indicaron que entre los dos hermanos atacaron a la víctima, aseguran que los ciudadanos no pueden transitar con libertad por la calle donde agredieron al hombre.

La agresión se registró a tan sólo tres cuadras de la plaza principal del municipio. Uno de los aprehendidos fue identificado como Omar Guevara Ponce, su caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público, acusado por el delito de lesiones graves.

“Todo el pueblo ya tiene quejas de ese agresor, no sabemos porque las autoridades no hacen nada. Cada vez pasan estas cosas, no se hace justicia, todos tienen quejas de ese agresor”, señalaron los pobladores.