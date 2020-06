Un hombre intentó raptar a una bebé de los brazos de su madre

Cochabamba, Bolivia

Los vecinos de las avenida Simón López, cerca del mercado 10 de Febrero, denunciaron anoche que un hombreo intentó arrebatar de los brazos de su madre a un bebé. Gracias a la resistencia que puso la progenitora, el hombre no logró su cometido, sin embargo la agredió y lastimó al menor de tres meses.

“En la tarde estaba sentada en mi puesto dando de lactar a mi bebé y un hombre me quiso robar a mi bebé. Hemos forcejeado, me jaló de los cabellos, me mordió casi le deje sin respirar a mi bebé, porque lo sujeté del estómago. Grité y pedí auxilio, pero esa persona ha esperado que esté yo sola para atacarme. Cuando ya han salido, corriendo se ha escapado”, relató la madre desesperada.