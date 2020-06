Campaña solidaria para los hermanitos Acuña

Cochabamba, Bolivia

Los hermanitos Luis Enrique (11) y Luis Mario (6) Acuña sufrieron un terrible accidente, una fuga de gas dejó en sus pequeños cuerpos quemaduras de tercer grado, sucedió el pasado 2 noviembre.

El día que ocurrió la tragedia su mamá estaba hospitalizada y siendo operada de la vesícula. Los niños fueron sometidos a una primera operación y necesitan más intervenciones reconstructivas.

“Nunca pensé que eso iba pasar, que se iban a quemar. Cuando me enteré lo que les pasó a mis hijos estaba internada en el hospital, mi hermana me contó lo sucedido, al enterarme me saque el suero y me salí (…) Les he visto mis hijitos una pena estaban, no sabía qué hacer”, declaró en medio de lágrimas la mamá de los pequeños.