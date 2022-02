Un joven de 19 años quedó parapléjico tras un accidente en motocicleta; piden ayuda a la población

La Paz

Don Carlos, padre de Limbert un joven de 19 años, que quedó parapléjico debido a un accidente que sufrió con su motocicleta el año 2021, en el municipio de Caranavi del departamento de La Paz, pide ayuda a la población para que su hijo pueda ser operado de la columna.

Hace una semana y media Limbert se encuentra en un colchón en el piso, en la sala de consultas del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, pues le habrían indicado que no hay camas, ni personal debido a los 300 contagios de Covid-19, en el nosocomio.

El joven necesita pañales, no camina, no puede hablar, el accidente en motocicleta, le causó grandes daños en su salud.

“Ahora me dicen te lo puedes llevar porque no hay cama, así lo estoy manejando hace una semana, no sé qué voy hacer me duele todo esto, dice que por el Covid está colapsado las salas de emergencias, y que no se puede hacer nada, no tengo casa, estamos alojados en el hospital”, relató el padre de Limber.