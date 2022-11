Una familia se accidentó en Morochata, la madre falleció y el padre está en terapia intensiva

Cochabamba, Bolivia

El pasado 8 de octubre, la familia Álvarez sufrió un fatal accidente que dejó a la madre fallecida, además el padre y uno de los hijos, de 5 años, están en terapia intensiva.

La joven agregó que son 11 hermanos en total y que los demás aún son pequeños. Los hijos piden ayuda económica a la población para cubrir los gastos médicos de los internados y también su alimentación, ya que no tienen quién se haga cargo de ellos.

"Nosotros queremos una ayuda, por favor ayúdenos, aunque sea con lo que sea. No hay plata, no hay nada, ni para comer. Ya no tenemos nada, necesitamos ayuda, para sus medicamentos de mi papá también, no tenemos ni un boliviano ya. Para caminar necesitamos dinero, para mis hermanos necesitamos alimentos, necesitamos ropita, todos necesitamos", pidió Juana.