Una joven denuncia persecución con drones; sus acosadores se hicieron pasar por funcionarios municipales

La Paz

La joven consternada denunció ante la policía, un presunto caso de acoso realizado por varias personas en su contra, ella afirma que desconoce el motivo por el cual le hacen seguimiento, a tal extremo de usar drones y agregó que teme por su seguridad.

Según su relato tres mujeres y un hombre mayor le hacen seguimiento desde hace unas semanas, refiere que en una oportunidad vio al sujeto que pregunta por ella constantemente con los vecinos y le dijo, ‘al fin ya se tu nombre’.

“Apareció un hombre que no conozco, pero daba las señas mías como soy físicamente, preguntaron mi nombre, no entiendo para que, él es una persona de avanzada edad, yo soy joven no tendría porque una persona tan mayor preguntar por mí, una familiar gritó mi nombre para alertarme y el hombre habló me miró y me dijo desde su coche por fin ya se tu nombre”, denunció la joven presuntamente acosada.