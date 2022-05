¿Por qué me dejaron hijitos?, preguntó la madre de los 3 menores que murieron intoxicados

La Paz

Este sábado se dio el último adiós a los tres menores de 15, 12 y 6 años de edad, quienes murieron tras inhalar monóxido de carbono, cuando preparaban sus alimentos.

El recorrido de la caravana que acompañó a los menores partió del salón Consuelo donde se realizó previamente la misa de cuerpo presente, más tarde se dirigieron rumbo al Cementerio General donde fueron sepultados Daniel, Raquel y Ronald.

La madre de los menores que quedó desconcertada por lo ocurrido, no habló durante estos días, sin embargo, en esta jornada, al despedir los cuerpos de sus pequeños hijos, recordó como eran cada uno de ellos y en medio de su dolor manifestó su deseo de estar junto a ellos.

“Siempre dijimos los cuatro vamos a salir adelante, los cuatro hijitos, los cuatro, ¿por qué me dejaron hijitos, por qué no me llevaron?", manifestó entre lágrimas la madre de los tres menores.